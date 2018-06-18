ليكيب: GMD.. مثلث غير متناسق

عمرو عبيد (القاهرة)

على الرغم من البداية الجيدة للمنتخب الفرنسي وحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثالثة على حساب أستراليا، فإن صحيفة ليكيب الفرنسية أبدت انزعاجها من المستوى الذي ظهر عليه المثلث الهجومي للديوك، والمكون من جريزمان ومبابي وديمبلي، الذي أطلقت عليه لقب GMD، وقالت إن الثلاثي لم يقدم الكفاءة المطلوبة في ظل انعدام التفاهم بينهم وسوء التحرك وتبادل المراكز!

وقدمت ليكيب تقريراً فنياً خاصاً بهذا المثلث وحده، مؤكدة على أن التراجع الهجومي لا يتحمله الثلاثي وحدهم، لكن ردود الأفعال الخاصة بهم وعدم الاستجابة لمتطلبات المباراة أمام أستراليا، جعل إنتاجهم لا يتناسب على الإطلاق مع إمكانياتهم الفنية الهائلة، وقالت إن ديشامب طالب الدفاع والوسط بتقديم الضغط على المنافس مع منح الحرية لثلاثي الهجوم في تطبيق خطة 4/3/3، لكن الفريق لم يلتزم بعد مرور الدقائق بهذه التعليمات، وإذا كان من المبكر الحكم على مثلث GMD، فإن الواضح الآن هو امتلاكهم للمهارات الفردية الباهرة، لكنهم على المستوى الجماعي لا يقدمون المطلوب منهم، وأشارت ليكيب إلى أن الديوك فقدوا التناغم في خط الوسط، وهو ما دفع ديشامب لتغيير ضلعين من هذا المثلث في توقيت واحد، بعدما أدرك أن المنظومة لا تعمل جيداً.