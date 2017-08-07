تكنولوجيا المباني الذكية توفر 40% من فواتير التبريد

أبوظبي (الاتحاد)

أثبتت شركة سيمنس إمكانية تقليل الطاقة المستخدمة في تبريد الهواء حتى 40% باستخدام اثنين من أهم حلولها التكنولوجية الذكية في مجالي إدارة المباني ووحدات التبريد المركزي.

وقال كون بوجرز، النائب الأول للرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المباني، سيمنس الشرق الأوسط «إنّ تبريد الهواء في المباني مسؤول عن 70% من استهلاك الطاقة الكهربائية في دول الخليج خلال أوقات الذروة في فصل الصيف. لذا فمن الأمور الهامة للغاية إجراء تقييم شامل لسلاسل التبريد ومعرفة المجالات التي يمكن عن طريقها تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة. والتقنيات الرقمية لديها قدرة هائلة على جعل المدن التي نعيش فيها أكثر استدامة، لذا قامت سيمنس بتحديد حلين متطورين من حلولها التكنولوجية في مجال إدارة المباني يسهمان بالفعل في تقليل استهلاك الطاقة لما يقرب من النصف عند تنفيذهما لترشيد إنتاج واستهلاك الهواء المبرد».

فمن ناحية الطلب، تستخدم تكنولوجيا Demand Flow من سيمنس مجموعة معادلات رياضية خاصة لتحسين نظم المياه المبردة في وحدات التبريد المستخدمة في المباني، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح من 15 إلى 30%. ومن خلال تبسيط العمليات التشغيلية وزيادة طاقة التبريد الناتجة عن تلك النظم وتحسين مستوى الكفاءة، تتمكن هذه التكنولوجيا من تقليل كمية تدفق الهواء المبرد عند انخفاض الطلب عليه، ما يعمل على تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وبالطبع تقليل الطاقة اللازمة للتبريد، وبالفعل تم استخدام هذه التكنولوجيا في وافي مول بدبي.

أما تكنولوجيا Desigo CC فتمثل منصة تكنولوجية لإدارة المباني، وتعمل على تقليل استخدام الطاقة من خلال تحسين نظم إدارة المباني والتحكم فيها، بما في ذلك نظم التهوية وتبريد الهواء والإضاءة وتظليل المساحات المختلفة من أشعة الشمس، ونظم إطفاء الحرائق والأمن. وبفضل حلولDesigo CC، تبلغ نسبة وفورات طاقة التبريد في مبنى عادي من 10 إلى 25%. وبالفعل تم تطبيق النسخ السابقة من منصة Desigo لإدارة المباني في العديد من المباني بمنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبرج تورنيدو في قطر، وفندق أطلنطس في دبي، والمقر الإقليمي الرئيسي لشركة سيمنس في مدينة مصدر في أبوظبي.