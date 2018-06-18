كلارين: الأرجنتين في نهائي المونديال !

عمرو عبيد (القاهرة)

ترى صحيفة كلارين الأرجنتينية أن الألبيسيليستي تعرض للخسارة بالفعل، عقب التعادل الصادم أمام المنتخب الآيسلندي في مباراته الأولى بالمونديال الروسي، وقالت الصحيفة إن مواجهة كرواتيا القادمة تعد بمثابة المباراة النهائية في كأس العالم بالنسبة للأرجنتين، فلا مجال للحديث إلا عن الفوز فقط ولا شيء سواه. وقدمت كلارين تقريراً يحمل عدة نصائح للمنتخب من أجل تصحيح الأوضاع سريعاً، حيث ذكرت أن الاعتناء بميسي ومحاولة رفع الضغوط عن كاهله هو السبيل الأول لاستعادة بريقه الذي خبت في المواجهة الأولى، وعن باقي اللاعبين قالت الصحيفة إن الترابط والتعاون وبث الثقة يجب أن يكون نقطة الانطلاق هذه المرة، لكنها أشارت لضرورة أن يبدي سامباولي الكثير من الحزم الفني، خاصة لبعض الأسماء التي تظن أنه لا يوجد لديها بديل في صفوف الألبيسيليستي.

وأخيراً كتبت الصحيفة أن ترك ميسي بمفرده ليواجه الضغط العكسي من قبل عدد كبير من المنافسين في كل أرجاء الملعب هو أمر كارثي، خاصة في ظل عدم التحرك المستمر والصحيح من دون كرة من قبل لاعبي خط الوسط الذين يجب أن يحملوا الكثير من الحلول بعيداً عن الاعتماد الكامل على ليو وحده، وأكدت أن التغيير بات واجباً قبل مواجهة كرواتيا الأقوى في تلك المجموعة !