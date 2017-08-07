أبوظبي (الاتحاد)

تطور شركة لوتاه لتطوير العقارات مشروعاً سكنياً على مساحة 1.150.548 قدماً مربعة داخل المنطقة السكنية في «دبي الجنوب»، بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان أمس لعقد شراكة مناصفة بنسبة 50:50. وتم توقيع مذكرة التفاهم في المقرّ الرئيس لـ «دبي الجنوب» بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، وصالح عبد الله لوتاه، المدير التنفيذي لـ «لوتاه لتطوير العقارات».

وقال لوتاه «تأتي شراكة لوتاه لتطوير العقارات مع دبي الجنوب لإمكانات النمو القوية وثقة المستثمرين التي تتمتع بها الشركتان. وبالنظر إلى حقيقة أن دبي الجنوب ستستضيف مجموعة مشروعات مرتقبة، مثل «إكسبو 2020» ومطار آل مكتوم، فضلاً عن المناطق الحرة ومجمع بزنس بارك للأعمال في دبي الجنوب، فإننا حريصون للغاية على تطوير هذا المشروع وفق أعلى معايير الجودة».

وبحلول عام 2020، ستضمّ المنطقة السكنية في «دبي الجنوب» نحو 10.000 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل، ومنازل التاون هاوس والشقق السكنية التي يتوقع أن يقيم فيها نحو 35.000 شخص. وبمحاذاة موقع «إكسبو 2020»، تقع «المنطقة اللوجستية» وقرية الموظفين، و«المنطقة السكنية» لمشروع «دبي الجنوب»، التي تضم المدارس، ودور الحضانة، والمستشفيات، ومتاجر التجزئة، والمطاعم والمقاهي، ومكتب بريد، وأكاديمية للسباحة ومركزاً للرياضات المختلفة.

من جانبه، قال خليفة الزفين «روعي في تصميم مدينة دبي الجنوب أن توفر في المقام الأول السعادة والرفاهية لسكانها. واليوم، ونحن ندخل المرحلة التالية من النمو بقيادة فريق عمل من المواهب والكفاءات، فإنه من المهم أن تتعاون الشركات الوطنية مثل دبي الجنوب ولوتاه لتطوير العقارات، لإطلاق مشروعات مهمة تسهم في دفع عجلة التنمية مستقبلاً في دبي».

وأضاف «في الوقت الذي تمضي فيه المدينة قدماً لتعزيز إمكاناتها ومقوماتها كمركز عالمي من خلال استقطاب الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم، تماشياً مع خطة دبي 2021 وبما يضمن تبوء دولتنا الحبيبة مكانتها على الساحة العالمية كواحدة من أسعد الدول في العالم، فإنه من المهم مواصلة إنشاء بنيتنا التحتية وفق أعلى المستويات العالمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية».