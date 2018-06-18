هنري في خدمة بلجيكا

سوتشي (أ ف ب)

بعدما فشلوا في الارتقاء إلى مستوى التوقعات في مشاركتيهما الأخيرتين، حيث انتهى مشوارهم عند الدور ربع النهائي في مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016، احتكم البلجيكيون إلى خبرة الفرنسي تييري هنري المتوج بلقب 1998، من خلال ضمه لطاقم فني «متعدد الجنسية».

يخوض البلجيكيون نهائيات مونديال روسيا 2018 بوجود بطل عالم سابق هو الهداف التاريخي لأرسنال الانجليزي والمنتخب الفرنسي، كمساعد ثانٍ إلى جانب الإنجليزي جرايم جونز للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.

يعتبر ابن الأربعين عاماً من أفضل المهاجمين الذين أنجبتهم فرنسا، وكان ضمن المنتخب الذي توج بطلاً للعالم عام 1998 وبطلاً لأوروبا عام 2002، ووصل إلى نهائي مونديال 2006، وأحرز كأس القارات عام 2003.

ونظراً لخبرته الكبيرة في المحفل الكروي الأهم، أي كأس العالم التي خاض فيها 17 مباراة، استعانت بلجيكا بهنري لمساعدة نجومها على التعامل مع ضغط المشاركة في أكبر حدث كروي.