  • الاثنين 04 شوال 1439هـ - 18 يونيو 2018م

يأمل أن يصبح مدرباً مثل زيدان

هنري في خدمة بلجيكا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018

سوتشي (أ ف ب)

بعدما فشلوا في الارتقاء إلى مستوى التوقعات في مشاركتيهما الأخيرتين، حيث انتهى مشوارهم عند الدور ربع النهائي في مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016، احتكم البلجيكيون إلى خبرة الفرنسي تييري هنري المتوج بلقب 1998، من خلال ضمه لطاقم فني «متعدد الجنسية».

يخوض البلجيكيون نهائيات مونديال روسيا 2018 بوجود بطل عالم سابق هو الهداف التاريخي لأرسنال الانجليزي والمنتخب الفرنسي، كمساعد ثانٍ إلى جانب الإنجليزي جرايم جونز للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.

يعتبر ابن الأربعين عاماً من أفضل المهاجمين الذين أنجبتهم فرنسا، وكان ضمن المنتخب الذي توج بطلاً للعالم عام 1998 وبطلاً لأوروبا عام 2002، ووصل إلى نهائي مونديال 2006، وأحرز كأس القارات عام 2003.

ونظراً لخبرته الكبيرة في المحفل الكروي الأهم، أي كأس العالم التي خاض فيها 17 مباراة، استعانت بلجيكا بهنري لمساعدة نجومها على التعامل مع ضغط المشاركة في أكبر حدث كروي.

بالنسبة للجناح الشاب عدنان يانوزاي: «تييري هنري يجلب لنا خبرته، فهو شارك في كأس العالم مرات عدة»، أعوام 1998 و2002 و2006 و2010 (سجل 6 أهداف). يضيف اللاعب البلجيكي الشاب (23 عاماً) إن هنري «أسطورة، لاعب عملاق ومن الجيد أن يكون شخص مثله في المجموعة للاعتناء بالتفاصيل». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 