نسـور قـرطـاج.. «الحلم العـربي» في الجولة الأولى

أسامة أحمد( دبي)

هل خسارة المنتخبات العربية الثلاثة السعودية ومصر والمغرب في الجولة الأولى لـ» المونديال»مجرد عثرة ورهبة ضربة البداية، أم يعد مؤشراً لتبخر الحلم العربي مبكراً بعدم الوصول إلى أدوار متقدمة في هذه التظاهرة العالمية،ما هو المطلوب من المنتخبات العربية من أجل إنعاش أمل الصعود إلى دور الـ16 وما هو المطلوب أيضاً من لاعبي» نسور قرطاج «في ظهورهم الأول اليوم أمام إنجلترا حتى لا تتكرر صدمة البداية.

«الاتحاد» وضعت هذه التساؤلات على طاولة عدد من المختصين هم أحمد عيد الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، وأحمد شوبير حارس منتخب مصر السابق، وفهد خميس لاعب منتخبنا وأحد نجوم الجيل المونديالي وصالح العصفور نجم المنتخب الكويتي في السبعينات، وفوزي بشير لاعب منتخب عُمان والذين قدموا روشتة العودة لـ«الأخضر»و«الفراعنة» و«أسود الأطلس»، مطالبين لاعبي تونس بالحذر وعدم تكرار سيناريو«الثواني الأخيرة» التي ذبحت منتخبي مصر والمغرب في مشهد محزن.

وصف أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي السابق بداية المنتخب السعودي بـ«السيئة»، وخصوصاً أن جميع المراقبين لم يتوقع خسارته الكبيرة أمام أصحاب الأرض، مبيناً أن منتخبي مصر والمغرب قدما ملحمتين أمام أوروجواي وإيران وخسرا ضربة البداية في الزمن القاتل، بسبب قلة الخبرة في مثل مباريات كأس العالم واختلاف الإمكانات.

وشدد عيد على أن مشاركة 4 منتخبات عربية في هذا المحفل العالمي المهم يعد أمراً مهماً وإيجابياً وحلماً من أحلام كرتنا العربية، من أجل رسم صورة طيبة عنها.