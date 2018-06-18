رور: كل شيء لا يزال ممكناً في الجولتين المقبلتين

موسكو (رويترز)
عانى منتخب نيجيريا من نقص الخبرة لتخسر تشكيلته الشابة بسبب ركلتين ثابتتين بنتيجة 2-صفر أمام كرواتيا في المجموعة الرابعة. وتملك نيجيريا واحدة من أصغر تشكيلات البطولة بمتوسط عمر يقترب من 26 عاماً، وبذل المنتخب الأفريقي مجهوداً كبيراً، لكنه لم يترجم ذلك إلى أهداف وسمح لكرواتيا بالتسجيل من ركلتين ثابتتين.
واستغل المنتخب الكرواتي خبرته الكبيرة وساهم لوكا مودريتش، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، في تسجيل الهدفين. وسجل مودريتش الهدف الثاني من ركلة جزاء ليضمن الانتصار لمنتخب كرواتيا، الذي تقدم في الشوط الأول بهدف سجله أوجينيكارو إيتيبو بطريق الخطأ في مرماه، وذلك عقب ركلة ركنية نفذها لاعب وسط ريال مدريد.
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وستلعب نيجيريا في الجولة المقبلة مع دولة أصغر لكنها تملك طموحاً كبيراً، حيث تواجه آيسلندا في مباراة قد تكون حاسمة في فرص التأهل.
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وأضاف: «لدينا أصغر تشكيلة في العالم خلال بطولة كأس العالم الجارية لذا دعونا نتعلم من المباراة، أعتقد أن بوسعنا الظهور بشكل أفضل».