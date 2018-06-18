رور: كل شيء لا يزال ممكناً في الجولتين المقبلتين

موسكو (رويترز)

عانى منتخب نيجيريا من نقص الخبرة لتخسر تشكيلته الشابة بسبب ركلتين ثابتتين بنتيجة 2-صفر أمام كرواتيا في المجموعة الرابعة. وتملك نيجيريا واحدة من أصغر تشكيلات البطولة بمتوسط عمر يقترب من 26 عاماً، وبذل المنتخب الأفريقي مجهوداً كبيراً، لكنه لم يترجم ذلك إلى أهداف وسمح لكرواتيا بالتسجيل من ركلتين ثابتتين.

واستغل المنتخب الكرواتي خبرته الكبيرة وساهم لوكا مودريتش، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، في تسجيل الهدفين. وسجل مودريتش الهدف الثاني من ركلة جزاء ليضمن الانتصار لمنتخب كرواتيا، الذي تقدم في الشوط الأول بهدف سجله أوجينيكارو إيتيبو بطريق الخطأ في مرماه، وذلك عقب ركلة ركنية نفذها لاعب وسط ريال مدريد.

وقال جيرنوت رور مدرب نيجيريا: «عندما تخسر مباراة فهذا أمر غير محبب، لكننا ندرك أن كرواتيا كانت أفضل وارتكب لاعبو فريقي الشبان بعض الأخطاء، الهدف الأول جاء بعد ركلة ركنية والهدف الثاني بعد ركلة ركنية أيضاً ثم ركلة جزاء، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين الشبان يحتاجون إلى الوقت للتعلم وسيعانون لبعض الوقت من السذاجة في الركلات الثابتة لكننا نعمل على علاج ذلك».

وستلعب نيجيريا في الجولة المقبلة مع دولة أصغر لكنها تملك طموحاً كبيراً، حيث تواجه آيسلندا في مباراة قد تكون حاسمة في فرص التأهل.

وقال رور: «يجب أن نتقبل هذه الهزيمة والآن يجب علينا الفوز على آيسلندا وكل شيء لا يزال ممكناً، إذا فزنا بالمباراة المقبلة سيكون كل شيء ممكناً في التأهل، ونحن راضون بتنظيم الفريق دفاعياً، لكننا لم نصنع الكثير من الفرص للتسجيل، نحتاج إلى أن نحصد 4 نقاط على الأقل إذا كنا نريد التأهل، الأمر يبقى في أيدينا لذا دعونا نتحلى بالإيجابية ونثق أن بوسعنا النجاح».

وأضاف: «لدينا أصغر تشكيلة في العالم خلال بطولة كأس العالم الجارية لذا دعونا نتعلم من المباراة، أعتقد أن بوسعنا الظهور بشكل أفضل».