قيمة شهرة «اتصالات» تقفز إلى 14.65 مليار درهم النصف الأول

أبوظبي (وام)

ارتفعت قيمة الشهرة لشركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إلى 14.65 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017 مقارنة مع 14.09 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2016.

جاءت الزيادة لتعكس استمرار محافظة الشركة على مركزها المتميز كأكبر كيان عامل في قطاع الاتصالات ليس على مستوى الدولة وحسب بل في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.

ووفقا للمعايير المحاسبية فإن قيمة الشهرة التي تصنف ضمن الموجودات في قائمة المركز المالي تعد مؤشرا على زيادة الميزة التنافسية للشركة ومدى قدرتها على تحقيق أرباح جيدة في المرحلة القادمة.

وحسب البيانات المالية الموحدة الصادرة عن الشركة، ارتفع إجمالي الموجودات إلى 124.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017 بنمو نسبته 1.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 والتي بلغت فيها الموجودات 122.5 مليار درهم.

وتعد الشركة من أكثر الشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية جاذبية للاستثمار، حيث تحافظ على توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين وبنسبة تصل إلى 40% من رأس المال وهو ما يفسر زيادة الإقبال على سهمها خلال الفترة الأخيرة خاصة من قبل المؤسسات.