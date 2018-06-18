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جيريرو يشارك بعد معركة المنشطات

جاريكا يدافع عن تشكيلة بيرو رغم الخسارة الدنماركية
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تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018

سارانسك (د ب أ)

قال ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب بيرو، إنه اختار التشكيل الأفضل خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام المنتخب الدنماركي صفر /‏ 1، رغم أن باولو جيريرو لم يكن في التشكيلة الأساسية. وكان جيريرو، هداف منتخب بيرو التاريخي، مؤثراً بعد مشاركته في الشوط الثاني من المباراة، وهو ما أدى إلى توجيه تساؤلات كثيرة لجاريكا بشأن التشكيلة التي اختارها.

وقال جاريكا في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «كان هذا القرار الذي اتخذناه، قررنا أنه من الأفضل أن نبدأ بالتشكيلة التي بدأنا بها».

وأضاف: «باولو كان آخر اللاعبين الذين انضموا للمنتخب، أعتقد أنه لعب بشكل رائع، لقد كان سريعاً ودخل سريعاً أجواء المباراة».

ويشارك جيريرو في المونديال بعدما حصل على تأجيل لعقوبة تعاطيه المنشطات من قبل محكمة سويسرية. وقال إن اختباره جاء إيجابياً لمادة بنزويليكجونين، والتي تتواجد في الكوكايين، بعد أن احتسى الشاي وبعد ذلك تمكن من المشاركة في المونديال الروسي بعد معركة قضائية طويلة.

وشارك جيريرو في المباراة في الدقيقة 62 وكان فريقه متأخراً في النتيجة بهدف نظيف، ومنح فريقه دفعة هجومية. وكان جيريرو 34 عاماً حيوياً ونشيطاً، وبالكاد أهدر فرصة تعديل النتيجة عندما سدد كرة بكعب قدمه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس. ... المزيد
     
 

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