41 % نمواً في صادرات الدولة إلى أميركا خلال النصف الأول

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت الصادرات الإماراتية السلعية إلى أميركا قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام بارتفاعها إلى 8.5 مليار درهم (2.32 مليار دولار)، مقارنة مع 6 مليارات درهم (1.65 مليار دولار) لصادرات الفترة ذاتها من عام 2016، بنمو قدره 40.6%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وأفادت بيانات المركز استقرار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عند 45.2 مليار درهم (12.3 مليار دولار)، مقارنة مع 47 مليار درهم (12.8 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي واردات الدولة من أميركا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يونيو الماضي نحو 36.6 مليار درهم (9.99 مليار دولار)، مقارنة مع نحو 41.07 مليار درهم (11.19 مليار دولار) بانخفاض 10.7%، ليتراجع بذلك العجز في الميزان التجاري بين البلدين من 7.96 مليار دولار في النصف الأول من العام 2016 إلى 7.67 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات تصدر دولة الإمارات كل دول المنطقة كأكبر سوق للصادرات الأميركية في المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بإجمالي صادرات أميركية قدرها 10 مليارات دولار، تلتها السعودية بصادرات بلغت 8 مليارات دولار، ثم الكويت بإجمالي صادرات قدرها 2.8 مليار دولار، ومصر بنحو 2.0 مليار دولار، وسلطنة عمان بنحو 1.15 مليار دولار. ووفقاً للبيانات، استحوذت دولة الإمارات على نحو 31% من إجمالي تجارة أميركا مع دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت نحو 39.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما استحوذت على 44.3% من الصادرات الأميركية إلى المنطقة وعلى 13.4% من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أميركا.

وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى أميركا، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية.

وتعد دولة الإمارات في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط، تلتها السعودية، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.

وأظهرت البيانات الشهرية استقراراً في التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر يونيو الماضي، بعد أن بلغ إجمالي التجارة بين البلدين نحو 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) وهو المبلغ ذاته المسجل في شهر يونيو 2016.

وبلغت واردات الدولة من أميركا خلال شهر يونيو نحو 7 مليارات درهم (1.77 مليار دولار)، مقارنة مع 7.4 مليار درهم (2.02 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، فيما سجلت صادرات الإمارات إلى أميركا خلال هذا الشهر ارتفاعاً نسبته 9%، بعد أن ارتفعت إلى 1.22 مليار درهم (334.4 مليون دولار)، مقارنة مع 1.1 مليار درهم (306 ملايين دولار) خلال يونيو من العام 2016.