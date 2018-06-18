موسكو (أ ف ب)

أكد النجم ليونيل ميسي شعوره بـ «المرارة» بعد إضاعته ركلة جزاء وتعادل منتخب بلاده الأرجنتين 1-1 مع منتخب آيسلندا، الذي تميز بالصلابة الدفاعية والروح القتالية، في أول مباريات المجموعة الرابعة.

وفشل الأرجنتينيون في استغلال خبرتهم الكبيرة التي قادتهم إلى المباراة النهائية في آخر ثلاث بطولات كبيرة خاضوها (دون الفوز بأي لقب)، لتخطي عقبة المنتخب الأسكندنافي، الذي يشارك في النهائيات للمرة الأولى.

إلا أن أبطال العالم 1978 و1986، تجنبوا على الأقل سيناريو 1990 حين خسروا مباراتهم الأولى أمام الوافد الجديد المنتخب الكاميروني (صفر-1)، دون أن يمنعهم ذلك من بلوغ النهائي للمرة الثانية توالياً بقيادة الأسطورة دييجو مارادونا، قبل أن يتنازلوا عن اللقب لصالح الألمان.

وتحت أنظار مارادونا في ملعب سبارتاك في موسكو، كانت اللحظة الحاسمة في المباراة الأولى للمجموعة الرابعة إضاعة ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 64، كانت لتمنح بلاده الأفضلية وتكسر التعادل، بعد تصد لافت من حارس آيسلندا هانيس هالدورسون.