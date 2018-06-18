الثنيان: قدرات لاعبينا الحقيقية لم تظهر أمام روسيا

موسكو (الاتحاد)

أكد يوسف الثنيان لاعب المنتخب السعودي السابق أن خسارة منتخب بلاده أمام روسيا في افتتاح كأس العالم كانت محبطة، لأن اللاعبين لم يظهروا قدراتهم الحقيقية في المباراة، رغم أن هناك من يملك إمكانات عالية وكبيرة، ولكنها لم تظهر مثل سالم الدوسري المحترف بإسبانيا في فريق فياريال الإسباني، الذي يمتلك المهارة العالية والسرعة وكان معولاً عليه أن يقدم الإضافة الكبيرة لخط الوسط، ولكن هذا لم يحدث بالإضافة إلى غياب لاعب مثل محمد السهلاوي، الذي لم تكن تصله الكرة بخط الهجوم لغياب الفاعلية الهجومية والهجمات المنظمة، التي غابت عن الأخضر السعودي في مباراة الافتتاح وهذا يوضح بشكل كافٍ السوء الذي ظهر به المنتخب.

وطالب يوسف الثنيان بأن يكون العمل للمرحلة المقبلة، التي تنتظر المنتخب السعودي وكيفية بناء جيل يكون محترفاً بمعنى الكلمة بالعمل من الآن ووضع خطة طويلة المدى ما لا يقل عن خمس سنوات إلى عشر سنوات تركز على اللاعبين الصغار وتهيئة البيئة لهم لكي ينشؤوا وفق خطة علمية مدروسة، حينها سيُصبِح اللاعب محترفاً بشكل مما يعود بالنفع على الرياضة السعودية والمنتخب الأول. وأضاف الثنيان أن عملية البناء لابد أن تكون من الأسفل وأن يصبر عليها لكي تخرج بأفضل صورة ممكنة، وقال إن اليابانيين لديهم خطة واضحة ويعملون بها حتى 2050 الموعد الذي يريدون أن يستضيفوا فيه كأس العالم وأن يفوزوا باللقب.

واختتم يوسف الثنيان حديثه مطالباً اللاعبين بتقديم كل ما لديهم يوم بعد غدٍ أمام منتخب أوروجواي، والعمل على أن يخرجوا بأفضل صورة ممكنة تجعلهم يمسحون الصورة السيئة التي ظهروا بها في مباراة الافتتاح.