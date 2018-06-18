«الأخضر» يصحح أخطاء الافتتاح قبل مواجهة أوروجواي

موسكو (الاتحاد)

واصل المنتخب السعودي الأول مساء أمس، تدريباته ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة سانت بطرسبورج، وذلك استعداداً لمواجهة منتخب أوروجواي بعد غدٍ ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، وهي المباراة التي يحاول خلالها «الأخضر» معالجة الأخطاء التي ظهرت أمام روسيا وأدت للخسارة الخماسية، بأمل العودة القوية وتحقيق ما يلبي تطلعات الجماهير.

وبدأت الحصة التدريبية، التي أجريت على ملاعب التدريب بنادي زينت بتمارين الإحماء، ثم تمرين السرعات في مسافات متنوعة، بعدها نفذ المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي تمرين الاستحواذ من فريقين على منتصف الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، وظهر استيعاب اللاعبين لما يطلبه الجهاز الفني، وذلك بعد دراسة لقاء أوروجواي الأول أمام المنتخب المصري. وسيجري المنتخب السعودي مساء اليوم حصة تدريبية عند السادسة مساء على ملاعب التدريب بنادي زينت سانت بطرسبورج، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة عن الإعلام. ومن جهة أخرى اختتم المعرض الثقافي السعودي بروسيا بعد ثلاثة أيّام من انطلاقه، وقد أقامت الهيئة العامة للثقافة السعودية المعرض الثقافي السعودي خلال الفترة 14 إلى 16 يونيو الحالي بهدف نشر الثقافة السعودية على هامش المونديال.