أشرف صبحي: نثق في قدرات منتخبنا

القاهرة (الاتحاد)

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته الكاملة في قدرة المنتخب المصري على تجاوز الدور الأول لبطولة كأس العالم، في ضوء متابعة أداء وعرض الفراعنة الأول أمام أوروجواي رغم الهزيمة في المواجهة الأولى بهدف في الثواني الأخيرة من اللقاء. أضاف صبحي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أنه ينهي إجراءات السفر حالياً لمؤازرة المنتخب في مباراته الثالثة أمام السعودية في الجولة الثالثة من المنافسات بعد الانتهاء من بعض الأمور والملفات الهامة بالوزارة، وأنه على تواصل مستمر مع البعثة هناك عن طريق المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري.

أشار الوزير إلى الاهتمام البالغ من جانب الجميع في مصر بمسيرة المنتخب، وهو ما انعكس في متابعة المباراة الأولى، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة والإشادة بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون رغم الخسارة.

يذكر أن صبحي تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة خلفاً للمهندس خالد عبد العزيز الخميس الماضي.

أكد الوزير المصري، اعتزازه بالفترة التي قضاها في الإمارات وعمل خلالها في العديد من المناصب والمهام، وشهد مدى التلاحم الواضح بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال عمله بكبرى شركات الاستثمار الرياضي بالشرق الأوسط، بجانب فترة العمل مع بني ياس، وكيفية تطبيق العمل الاحترافي والاستفادة من الخطط الطموحة في بناء الملعب في أقل من عام كامل.

قال الوزير إن تجربة المجالس المتخصصة في الإمارات أثبتت نجاحاً هائلاً في معالجة كل الملفات والموضوعات المهمة والحساسة، ونجح الجميع في الاستفادة من الأحداث الرياضية المختلفة في التعريف بالبلاد، والإشارة إلى النهضة الهائلة التي شهدتها، وهو بالطبع من أهم الأهداف التي يسعى إليها الجميع، وتوفرها أو تحققها الرياضة في المقام الأول.

أعرب صبحي عن سعيه للحفاظ على أواصر التعاون والتقارب القائمة مع الشعب الإماراتي، والذي يعتبره بلده الثاني في كل الأحوال، وتمنى التوفيق لكل البلدان العربية في كل المجالات والرياضية بوجه خاص.