صلاح يقود «الفراعنة» أمام «الدب» الروسي

سان بطرسبورج (الاتحاد)

ينهي المنتخب المصري تدريباته في مدينة سان بطرسبورج مساء اليوم، استعداداً لمواجهة منتخب روسيا، مساء الغد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

يؤدي منتخب «الفراعنة» تدريباً يستمر لمدة ساعة واحدة على ملعب زينيت أرينا، بمدينة سان بطرسبورج والذي يستضيف المباراة المهمة، على أن يسبق المران، مؤتمر صحفي للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وقائد الفريق، عصام الحضري، من أجل الحديث عن ترتيبات المباراة، والتي من المنتظر أن تشهد حضور أكثر من 60 ألف متفرج، خاصة أن التذاكر اختفت تماماً من الأسواق منذ عدة أيام، في ظل اهتمام الجمهور الروسي بحضور مباريات منتخب بلاده، الذي يأمل في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتأكيد بلوغ الدور الثاني من بطولة كأس العالم.

كان المنتخب المصري، اختتم تدريباته في مدينة جروزني الشيشانية، مقر إقامته خلال كأس العالم، بأداء مران صباح الأحد، بملعب أحمد أرينا، قبل أن يطير مباشرة إلى سان بطرسبورج، متحفزاً لأداء مباراة مهمة، وتحقيق الفوز، وتعويض الخسارة الأخيرة أمام أوروجواي في بداية مشوار المونديال، وضياع نقطة على الأقل، حيث تعاهد اللاعبون على ضرورة التعويض والفوز على روسيا والسعودية في باقي مباريات دور المجموعات.

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