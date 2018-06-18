السويد و كوريا الجنوبية.. «لقاء غامض»

نيزني نوفجورود (الاتحاد)

تشهد المجموعة السادسة مواجهة غامضة بين السويد وكوريا الجنوبية، والتي بدأت منافساتها أمس بلقاء ألمانيا بطلة العالم والمكسيك، ويدخل السويديون نهائيات المونديال بقوة دفع النجاح المذهل في ملحق التصفيات الأوروبي عندما أطاح إيطاليا، والمشاركة الحالية تحمل رقم 12 للفريق في البطولة، والأولى منذ 12 عاماً، وبالتحديد منذ ظهوره الأخير في مونديال 2006، وخروجه من دور الـ16، ويعول المدرب يان أندرسون على المهاجم ماركوس بيرج لاعب «الزعيم» العيناوي، خاصة أن الفريق يعاني من العقم التهديفي، كما أن المدرب في سبيل حل المعضلة الهجومية قد يلجأ إلى خط دفاعه، وتحديداً الظهير الأيمن سيلتك، ميكايل لوستيج، والظهير الأيسر سوانزي سيتي، مارتين أولسون، في مساندة الخط الأمامي، وتضم الخيارات الهجومية لأندرسون أيضاً يون جويديتي مهاجم الافيس الإسباني.

وانتابت حالة من القلق أندرسون والجماهير السويدية بعد التواء قدم جويديتي خلال التدريبات بعد تدخل قوي من القائد اندريس جرانكفيست، وغاب جويديتي عن المباراتين الوديتين أمام الدنمارك وبيرو الشهر الحالي، لكن اللاعب تعافى حالياً وبات جاهزاً للمشاركة.

وقال جويديتي: سأشعر بالقلق أيضاً لو سجلنا الكثير من الأهداف ومنيت شباكنا بالكثير من الأهداف، لكن بمجرد تسجيلنا هدفاً سيكون هناك شعور عام بأننا سنفوز، وهذا شعور رائع.

وفي المقابل، فإن منتخب كوريا الجنوبية أحد ممثلي آسيا في البطولة، فإنه يظهر في النهائيات للمرة العاشرة، ويحسب له المشاركة للمرة التاسعة على التوالي، وأبرز إنجازاته الحصول على المركز الرابع في مونديال 2002، ويضم في صفوفه بعض اللاعبين المحترفين في أوروبا يتقدمهم سون هيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي، ومباراة اليوم ستكون بين القوة السويدية والسرعة الكورية، وإن كانت خبرة الفريق السويدي أفضل رغم مشاكله الهجومية في حقبة ما بعد إبراهيموفيتش.