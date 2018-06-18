بلجيكا و بنما.. «المعركة المحسومة»!

سوتشي (أ ف ب)
يسعى المنتخب البلجيكي الذي تعج صفوفه بالنجوم لتأكيد مكانته بين المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم، من بوابة الوافدة الجديدة بنما، عندما يلتقيان اليوم في المجموعة السابعة التي تضم إنجلترا وتونس.
وبعدما عجزوا عن تقديم أداء يلاقي التوقعات في مشاركتيهما الأخيرتين «مونديال البرازيل 2014 وكأس أوروبا 2016 في فرنسا، حيث انتهى مشوارهم عند ربع النهائي»، يأمل «الشياطين الحمر» رد الاعتبار في المونديال الروسي، ويؤمل أن يقدم الجيل الذهبي للمنتخب الكثير بقيادة نجوم مثل كيفن دي بروين وإدين هازار وروميلو لوكاكو، بإشراف المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ومساعديه النجم الفرنسي السابق تييري هنري والإنجليزي جرايم جونز.
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وبلغت بلجيكا مونديال 2018 بتسعة انتصارات وتعادل، في عشر مباريات في التصفيات الأوروبية، لكن الشكوك قائمة حول قدرة المدرب الجديد على أن يخرج من هذا المنتخب الموهوب، أفضل ما لديه.
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