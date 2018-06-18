بورقيبة أخبرنا بأن المنتخب أنجز مهمة 50 سفيراً

تونس (أ ف ب)
بعد 40 عاماً، لا تزال ذكرى «ملحمة الأرجنتين 1978» في العقل، الفوز 3-1 على المكسيك كان الأول لتونس في مباراتها الأولى في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، كان «نسور قرطاج» ثالث منتخب عربي والرابع أفريقياً يشارك في البطولة، بعد مصر 1930 والمغرب 1970 وزائير 1974.
منذ ذلك الحين، لم يحقق منتخب تونس الذي يستعد لبدء مشاركته الخامسة والأولى منذ 2006، بملاقاة إنجلترا اليوم في المونديال الروسي، أي فوز.
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في المباراة الشهيرة، تقدم المنتخب المكسيكي بركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، قبل أن يتناوب «النسور» علي الكعبي وغميض ومختار ذويب على التسجيل في الشوط الثاني، ويقول ذويب: كنا فريقاً منسجماً، تأهلنا لكأس العالم تطلب الفوز على كل المنتخبات الأفريقية وخاصة مصر القوية.
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