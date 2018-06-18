بورقيبة أخبرنا بأن المنتخب أنجز مهمة 50 سفيراً

تونس (أ ف ب)

بعد 40 عاماً، لا تزال ذكرى «ملحمة الأرجنتين 1978» في العقل، الفوز 3-1 على المكسيك كان الأول لتونس في مباراتها الأولى في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، كان «نسور قرطاج» ثالث منتخب عربي والرابع أفريقياً يشارك في البطولة، بعد مصر 1930 والمغرب 1970 وزائير 1974.

منذ ذلك الحين، لم يحقق منتخب تونس الذي يستعد لبدء مشاركته الخامسة والأولى منذ 2006، بملاقاة إنجلترا اليوم في المونديال الروسي، أي فوز.

ويقول مختار ذويب صاحب الهدف الثالث والذي بلغ حالياً السادسة والستين من العمر، لوكالة فرانس برس بنبرة يملؤها الفخر: «40 سنة»، نعم 40 سنة، والتونسيون يتحدثون عن انتصارنا وإنجازنا التاريخي غير المسبوق قارياً وعربياً.

في المباراة الشهيرة، تقدم المنتخب المكسيكي بركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، قبل أن يتناوب «النسور» علي الكعبي وغميض ومختار ذويب على التسجيل في الشوط الثاني، ويقول ذويب: كنا فريقاً منسجماً، تأهلنا لكأس العالم تطلب الفوز على كل المنتخبات الأفريقية وخاصة مصر القوية.