لينجارد: «الأسود الثلاثة» لا يعرف الخوف!

سان بطرسبرج (د ب أ)

أكد جيسي لينجارد أن منتخب إنجلترا لن يهاب أي منافس في كأس العالم، في الوقت الذي يقول فيه هاري كين، إن فريقه ينبغي أن يتحلى بالشجاعة، وبصرف النظر عن الكلمات الرنانة، فإن مثل هذه العبارات تسجل بداية عصر جديد لمنتخب «الأسود الثلاثة».

ويعد المدافع جاري كاهيل هو الوحيد في المنتخب الإنجليزي الذي يملك أكثر من 40 مشاركة دولية، حيث يبلغ متوسط أعمار اللاعبين أقل من 26 عاماً. ولكن لينجارد يرى أن المدرب جاريث ساوثجيت غرس الكثير من الثقة في الفريق الذي لا يمتلك خبرات هائلة على مستوى البطولات الكبيرة. وقال لينجارد: ساوثجيت يملك عقلية اللعب بحرية، دون خوف، وهذا يعطيك فرصة للاستمتاع بنفسك بشكل أكبر، ونحن كلاعبين هذا ما نفعله، نستمتع بكرة القدم، نلعب دون خوف ونقدم كرة ممتعة في نفس الوقت. ولم يكشف ساوثجيت عن قائمته للمباراة، ولكن فابيان ديلف يؤكد أن زملاءه لديهم فكرة واضحة عما يحدث، وقال: لقد عملنا على أنظمة مختلفة ومتعددة ومع أشخاص مختلفين، لا توجد ضمانات بالفريق قد تكون هناك تغيرات، ولكن من خلال فترة الإعداد فمن الواضح تماماً من سيبدأ المباراة.

وعاد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد إلى التدريبات الجمعة، بعد غيابه ليومين عن التدريبات بسبب الإصابة في الركبة.

وقال ديلف: الكل يساند الفريق الذي سيتم اختياره للمشاركة.

وأضاف: الكل سيأتي دوره للعب، سواء في التدريبات أو المباريات.

وأشار: عندما تم استدعاء اللاعبين كانت هناك ثقة في أنهم سيؤدون كل ما بوسعهم، وختم بالقول: الحالة المزاجية في المعسكر جيدة، ومع انطلاق كأس العالم فإننا نستمتع بالتجربة حقاً.