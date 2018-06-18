السليمي: اللقاء مفتاح دخول تونس كأس العالم!

منير رحومة (دبي)
أشار سمير السليمي، لاعب منتخب تونس سابقاً، إلى أن مباراة «نسور قرطاج» أمام «الأسود الثلاثة» اليوم، مفتاح دخول كأس العالم بالنسبة للاعبي منتخب تونس، لأن الخروج بنتيجة إيجابية يفتح الطريق أمامهم لتقديم الأفضل، والمنافسة بجدية على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.
وأضاف أن الصورة الإيجابية التي قدمها اللاعبون في المباريات الودية، سواء أمام البرتغال أو تركيا أو إسبانيا، تبشر بتقديم عرض قوي اليوم والوقوف بندية أمام المنتخب الإنجليزي، مشيراً إلى أن سر قوة تونس تكمن في الأداء الجماعي والترابط بين الخطوط والروح القتالية، بالإضافة إلى امتلاك وسط منظم، ويلعب كتلة واحدة لا تسمح للمنافس بإيجاد المساحات أو المنافذ.
|
وشدد السليمي على أن منتخب تونس أظهر جاهزية كبيرة على المستويين البدني والفني، ولا ينقصه أي شيء من أجل اللعب بندية، وإظهار حقيقة إمكاناته في مباراة اليوم.
|
وأشار أيضاً إلى أنه يرشح المنتخب الإنجليزي للذهاب بعيداً في كأس العالم 2018، لأنه يقدم أداءً مختلفاً عن السابق، ويملك المؤهلات التي تساعده على تجاوز أقوى المنافسين.