تونس وإنجلترا.. «المهمة الصعبة»

طارق الغديري (فولجوجراد)، (أ ف ب)

يبدأ المنتخب التونسي مهمته الصعبة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بمواجهة نظيره الإنجليزي اليوم على ملعب «فولجوجراد أرينا» في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

ولم ترحم القرعة «نسور قرطاج»، وأوقعتهم في مجموعة تضم إلى جانب إنجلترا، المنتخب البلجيكي الموهوب المرشح بقوة للذهاب بعيداً في المونديال، كما أن جدول المباريات لم يصب في مصلحة منتخب «نسور قرطاج»، لكونه سيلاقيهما توالياً قبل مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام بنما التي تشارك للمرة الأولى.

وهي المرة الثانية التي تقع فيها تونس في مجموعة واحدة مع إنجلترا أو بلجيكا في المونديال، والتقت تونس إنجلترا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال 1998 وكان الفوز حليف الإنجليز بهدفين نظيفين، وواجهت تونس بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال 2002، وتعادلا 1-1.

وسيكون المنتخب التونسي تحت ضغط تحقيق فوزه الثاني في مشاركته الخامسة في المونديال، إذ يعود فوزه الأول واليتيم إلى مشاركته الأولى عام 1978، عندما بات أول منتخب عربي وأفريقي يكسب مباراة في النهائيات بتغلبه على المكسيك 3-1.