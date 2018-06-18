في مطعم «شيف» الراقي الذي يطبع فخامته في مياه نهر موسكوفا، حيث يأخذ مكاناً فارهاً على ضفافه، التقيت المشجع الأرجنتيني ريكاردو مانويل، وقد تعبأ وجهه بالحزن، حتى كاد ينفجر، بعد تعادل منتخب بلاده المفاجئ مع منتخب آيسلندا المغمور، والذي بالكاد يجد لقدميه مكاناً في خريطة العالم الكروية.
ريكاردو هذا، والذي يمضي في خريف العمر، حيث يناهز الستين عاماً كنت التقيته في ذات المكان قبل يوم واحد، وبعدما تعارفنا قلت له ممازحاً إن آيسلندا ستفجر مفاجأة مونديال روسيا بالإطاحة بميسي ورفاقه، فانفجر ضاحكاً ما استرعى انتباه الحاضرين في المقهى، وقبل أن يخبئ ضحكته أجابني متهكماً وبخبث واضح: يا عزيزي لقد انتهت المفاجآت في روسيا، بعد مباراة الافتتاح، وقبل أن أرد أردف قائلاً: أنت تتحدث عن منتخب يقوده أسطورة العالم.. هل تعرفه؟ لا شك أنك تعرفه، فمن لا يعرفه لا يعرف معنى كرة القدم!.
أدركت بالطبع ما كان يرمي إليه، وبسبب رده التهكمي والاستفزازي، جعلني مجبراً للرد عليه بالطريقة ذاتها من باب رد الصاع بصاعين، وقلت له: لعلك تقصد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي.. أليس كذلك، لأننا لم نعرف هذا اللاعب إلا في النادي «الكاتالوني»، الذي أذاقه كل أنواع الإنجازات، بينما لم يحصد ما يستحق الذكر مع منتخب بلاده!.
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حين التقيته ثانية، وحدثت المفاجأة بتعادل آيسلندا والأرجنتين بهدف لكليهما، اقتربت منه فأدركت شدة حزنه وخذلانه، فحييته تحية المواسي، إذ بادرته قائلاً: حظاً أوفر يا صديقي، هي كرة القدم، لقد عاندكم الحظ، فلولا ركلة الجزاء الضائعة لكنتم قد حققتم فوزاً كبيراً.
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