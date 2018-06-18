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كفيست أول المغادرين للمونديال
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تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018

جلينجيك (رويترز)

قال الاتحاد الدنماركي، أمس، إن وليام كفيست لاعب الوسط يغيب عن مباريات المنتخب المتبقية في كأس العالم، بعد إصابته على ما يبدو بكسر في الضلوع في انتصار فريقه 1 - صفر على بيرو.

وأصيب كفيست أثناء صراع مع جيفرسون فارفان لاعب بيرو على كرة عالية، ونقل اللاعب «33 عاماً» على محفة إلى خارج الملعب وتم استبداله. وقال الاتحاد على «تويتر»: «أصيب وليام كفيست في الضلوع، وسيعود إلى الدنمارك، يتمنى له الجميع الشفاء العاجل». وتحتل الدنمرك المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بينما تتصدر فرنسا الترتيب بفارق الأهداف، وتلتقي الدنمارك مع أستراليا يوم الخميس.

     
 

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