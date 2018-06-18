البطل السادس يتجرع مرارة الخسارة

موسكو (د ب أ)

واصلت لعنة المباريات الافتتاحية، مطاردتها لحامل لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة منذ انطلاق المسابقة عام 1930، بعدما تلقى المنتخب الألماني، بطل النسخة الماضية التي جرت بالبرازيل عام 2014، خسارة مفاجئة صفر - 1 أمام نظيره المكسيكي.

بات المنتخب الألماني، الفائز باللقب أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، سادس منتخب بطل يتعرض للخسارة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

وكان منتخب إيطاليا 1938 أول منتخب بطل يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالهزيمة، وذلك عقب خسارته 2 - 3 أمام منتخب السويد في مباراته الافتتاحية بنسخة البطولة عام 1950 بالبرازيل، وذلك عقب فوزه باللقب عام 1938.

وبعد مرور 32 عاماً، عاد منتخب الأرجنتين ليتجرع من الكأس نفسها، بعدما خسر صفر - 1 أمام بلجيكا في بداية مشواره بنسخة البطولة عام 1982 بإسبانيا، بعدما سبق له أن توج باللقب في النسخة السابقة عام 1978 التي جرت على ملاعبه.

ولم يتعلم منتخب الأرجنتين من الدرس البلجيكي، بعدما تعرض لخسارة مماثلة صفر - 1 أمام نظيره الكاميروني في مستهل حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه عام 1986 بالمكسيك، وذلك في المباراة الافتتاحية لمونديال عام 1990 بإيطاليا.

وسقط المنتخب الفرنسي، الفائز باللقب عام 1998، في الفخ نفسه، عقب خسارته صفر - 1 أمام السنغال في افتتاح مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ولم يهنأ منتخب إسبانيا بفوزه بكأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخه، عقب تعرضه لخسارة مذلة 1 - 5 أمام منتخب هولندا، في افتتاح مبارياته بالمونديال الماضي بالبرازيل عام 2014.