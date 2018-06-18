البطل السادس يتجرع مرارة الخسارة

موسكو (د ب أ)
واصلت لعنة المباريات الافتتاحية، مطاردتها لحامل لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة منذ انطلاق المسابقة عام 1930، بعدما تلقى المنتخب الألماني، بطل النسخة الماضية التي جرت بالبرازيل عام 2014، خسارة مفاجئة صفر - 1 أمام نظيره المكسيكي.
بات المنتخب الألماني، الفائز باللقب أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، سادس منتخب بطل يتعرض للخسارة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.
|
وبعد مرور 32 عاماً، عاد منتخب الأرجنتين ليتجرع من الكأس نفسها، بعدما خسر صفر - 1 أمام بلجيكا في بداية مشواره بنسخة البطولة عام 1982 بإسبانيا، بعدما سبق له أن توج باللقب في النسخة السابقة عام 1978 التي جرت على ملاعبه.
|
وسقط المنتخب الفرنسي، الفائز باللقب عام 1998، في الفخ نفسه، عقب خسارته صفر - 1 أمام السنغال في افتتاح مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.
ولم يهنأ منتخب إسبانيا بفوزه بكأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخه، عقب تعرضه لخسارة مذلة 1 - 5 أمام منتخب هولندا، في افتتاح مبارياته بالمونديال الماضي بالبرازيل عام 2014.