الألمان يسقطون في «الذكرى الـ 36» للهزيمة أمام الجزائر!

محمد حامد (دبي)

في 16 يونيو 1982، سقط الألمان على يد المنتخب الجزائري بهدفين لهدف في مفاجأة مدوية بمونديال إسبانيا، والمفارقة أن التاريخ يكرر نفسه الآن في الذكرى الـ 36 للهزيمة الألمانية في مباراتهم الاستهلالية بكأس العالم، فقد نجح المنتخب المكسيكي المكافح في الفوز على بطل العالم وحامل اللقب بهدف نظيف في مستهل المشوار الألماني بمونديال روسيا أمس، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها المانشافت للخسارة في مباراته الأولى بكأس العالم خلال 19 مشاركة مونديالية.

ويبدو أن «لعنة خيخون» أو ما يعرف بمؤامرة خيخون التاريخية تطارد الألمان بعد كل هذه السنوات، حيث يتذكر الجميع ما حدث في مونديال 1982 حينما تحالف الألمان مع النمسا للإطاحة بالمنتخب الجزائري، الذي خسر فرصة التأهل للدور الثاني على الرغم من فوزه على ألمانيا وتشيلي، واتفق الألمان مع المنتخب النمساوي على الفوز بأقل من 3 أهداف، وهو ما حدث فعلياً بفوز الألمان بهدف نظيف على النمسا لتتساوى المنتخبات الثلاث ألمانيا والنمسا والجزائر في عدد النقاط، مع فارق أهداف لم يكن في مصلحة المنتخب العربي الذي ودع من الباب الواسع، ومنذ هذا الوقت يكرر التاريخ ما حدث بأنه «فضيحة خيخون».

المكسيكيون حققوا مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس، ولكنها قد لا تعني شيئاً، وقد لا يكون لها تأثير على حظوظ «المانشافت» في مواصلة المشوار وصولاً لأبعد نقطة ممكنة، فقد خسر «المانشافت» أمام الجزائر في مستهل مشوارهما بمونديال 1982، إلا أن الكتيبة الألمانية بلغت المباراة النهائية، وهو ما قد يكون ملهماً لهم هذه المرة أيضاً، كما أشار تشيتشاريتو نجم وهداف المكسيك عقب مباراة الأمس أن الفوز على أبطال العالم ليس حلماً، بل مجرد خطوة على الطريق، مضيفاً أن عدم فوز منتخب بلاده بواحدة من بطاقتي التأهل للدور الثاني سيجعل الفوز على الألمان في ضربة البداية بلا معنى.

مفارقات تاريخية ورقمية مثيرة حدثت على إثر السقوط الألماني في المباراة الأولى بمونديال روسيا، فهي المرة الثالثة على التوالي التي تشهد عدم فوز بطل النسخة السابقة في مباراته الاستهلالية، فقد تعادل الطليان مع باراجواي في ضربة البداية بمونديال 2010، في الوقت الذي كان المنتخب الإيطالي يخوض البطولة متوجاً بلقب كأس العالم 2006.