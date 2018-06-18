بيرج يكشف سر عدم قلقه

نيزني نوفجورود (د ب أ)

تعود السويد إلى كأس العالم، بعد غياب 12 عاماً، إذ يسعى الفريق الذي يقوده المدرب يان أندرسون للعبور من المجموعة السادسة التي تضم بطلة العالم ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية. ومن أجل تحقيق هذا المبتغى تحتاج السويد لمعرفة طريق الشباك. وذكرت صحيفة «داجينس نيتر» الصادرة من ستوكهولم بعد وصول بعثة المنتخب السويدي إلى مقر إقامتها على البحر الأسود «337 دقيقة من دون هدف». عنوان الصحفية لخص معضلة السويد، خاصة بعد أن قرر أندرسون عدم مطالبة النجم زلاتان إبراهيموفيتش بالتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي. العقم التهديفي كان محور الحديث عندما التقى أندرسون ورجاله مع الصحافة، لكن المدرب لم يعلن عن خوفه أمام وسائل الإعلام، واكتفى بالقول إن الفريق يصنع الكثير من الفرص، وقال: لم نخض أي مباراة رسمية منذ نوفمبر، خلال 12 مباراة بالتصفيات فشلنا فقط في التسجيل خلال مباراتين، أمام هولندا وأمام إيطاليا. وقال ماركوس بيرج مهاجم العين: لست قلقاً من هذا الأمر. وخلال مشوار التصفيات سجل بيرج ثمانية أهداف للسويد. وأوضح بيرج أن «المباريات الأخيرة لم تكن رائعة للسويد، لكن لدينا الثقة في قدرتنا على إنجاز المهمة وسجلنا الكثير من الأهداف في التصفيات».

ويشارك بيرج «31 عاماً» بشكل مستمر في خط هجوم السويد بجانب أولا تويفونين الذي لم يشارك كثيراً مع فريقه تولوز الفرنسي الموسم الماضي.