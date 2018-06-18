ممنوع دخول «الديوك»!

كاليننجراد (الاتحاد)

أصيب عدد من مشجعي المنتخب النيجيري بحالة من الإحباط والتشاؤم قبل مباراتهم أمام المنتخب الكرواتي، والتي خسرها النسور صفر/‏ 2 على استاد مدينة كاليننجراد الروسية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

فوجئ مشجعو المنتخب النيجيري على بوابات الاستاد بقرار حظر من قبل القائمين على أمن البوابات، يمنع دخول الديوك الحية مع المشجعين طبقاً للقواعد في روسيا، وهو ما أصاب المشجعين بحالة من الإحباط، حيث دأب مشجعو المنتخب النيجيري على اصطحاب الديوك الحية معهم إلى الاستادات كنوع من التفاؤل ووسيلة للتشجيع من خلال دهن ريش الديوك باللون الأخضر لون فانلة المنتخب، لكن اللوائح والقواعد في روسيا حرمتهم من ممارسة عاداتهم.

كان أندري ييرماك، وزير الثقافة والسياحة في كاليننجراد، قال في وقت سابق إن مثل هذه الأمور محظورة في استادات روسيا، حيث يحظر دخول الحيوانات الحية بمختلف أنواعها وأحجامها.