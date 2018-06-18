«الهوليجانز» صداع في رأس شرطة فولجوجراد

فولجوجراد (الاتحاد)

يعتبر حضور الجمهور الإنجليزي وبالتحديد «الهوليجانز» صداعاً في رأس شرطة المدن التي سيلعب فيها منتخب «الأسود الثلاثة» في روسيا، حيث ضاعفت شرطة فولجوجراد من احتياطاتها، لسببين كلاهما له علاقة بمدينة مرسيليا الفرنسية، وأولهما يتعلق بالروس أنفسهم وهم الذين شارك جمهور منتخبهم في أعمال عنف كبيرة في مواجهة «الهوليجانز» الإنجليز في مرسيليا سنة 2016 بمناسبة لقاء المنتخبين في بطولة أمم أوروبا، التي نظمتها فرنسا. أما ثانيهما فيتعلق بالمواجهات الدامية بين «الهوليجانز» والجمهور التونسي تحديداً، وبعض أفراد الجاليات العربية في مرسيليا أيضاً سنة 1998 بمناسبة لقاء تونس وإنجلترا في المونديال الذي نظمته فرنسا آنذاك.

وسيكون اجتماع جمهور المنتخبات الثلاثة من جديد (الإنجليز والروس والتونسيين) بمناسبة لقاء تونس وإنجلترا في المونديال الحالي صداعاً حقيقياً في رأس شرطة فولجوجراد.

وأعد الأمن الروسي خطة وقائية من أي انفلات محتمل، وذلك بانتشار كبير وظاهر للعيان في الشوارع والمرافق الحيوية في المدينة، وخاصة تلك التي تكثر فيها المطاعم والحانات.