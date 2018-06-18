انتهاء أزمة «البث الأرضي» أبوريدة ينجح في تفادي عقوبات «الفيفا» على مصر



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 القاهرة (الاتحاد) نجح المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، في حل أزمة البث الأرضي، والهروب من عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، التي كانت ستوقع على الكرة المصرية من جانب الاتحاد الدولي، في ظل قرار التلفزيون المصري، ببث 22 مباراة من المونديال على التردد الأرضي في مصر، دون الحصول على موافقة الفيفا. وقد تلقى أبو ريدة، عدة اتصالات من مسؤولي فيفا، وخاصة من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، مؤكداً أن قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر، غير مسؤول، ويعرض الكرة المصرية لعقوبات كبيرة، حيث أذاع التلفزيون المصري حفل افتتاح مونديال روسيا على التردد الأرضي، وكان يستعد لإذاعة مباراة روسيا والسعودية في الافتتاح، قبل أن يتدخل أبو ريدة ويتواصل مع المسؤولين ويقرر إلغاء الأمر سريعاً خوفاً من العقوبات القاسية التي هدد بها الاتحاد الدولي. وطلب أبو ريدة، من المسؤولين في التلفزيون المصري، ضرورة عدم مواصلة تحدي فيفا، لأن العقوبات ستكون قاسية، ونجح عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، في احتواء الأزمة سريعاً والتأكيد على أن ما حدث كان مجرد خطأ لن يتكرر، ولن تتم إذاعة أي مباراة في المونديال على التردد الأرضي في مصر. وطلب الاتحاد الدولي، من أبو ريدة، أن يصدر اتحاد الكرة المصري، بياناً رسمياً يتبرأ فيه مما حدث، لإنهاء فكرة توقيع عقوبات على الكرة المصرية، وهو ما حدث بالفعل، في ظل تواجد أبو ريدة في العاصمة الروسية موسكو لإنهاء الأزمة، حيث فضل التواجد بالعاصمة مع مسؤولي الفيفا، على أن يتواجد مع المنتخب في جروزني عاصمة الشيشان. وجاء نص بيان اتحاد الكرة المصري: «يوجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على جهوده التي أثمرت عن إتاحة الفرصة للجماهير العربية وفي مقدمتها الجماهير المصرية لمتابعة بطولة كأس العالم». ويؤكد الاتحاد المصري أن ذلك يأتي في إطار حرصه ومسؤولي الدولة المصرية على توفير هذه الخدمة للجماهير، ويهم الاتحاد المصري في هذه المناسبة أن يؤكد على أن ما حدث من أزمات في هذا الشأن ليس طرفاً فيه، وأن «فيفا» صاحب الحق الأصيل فيما يتعلق بحقوق بث مباريات البطولة، إضافة إلى أن الاتحاد المصري كان وسيظل ملتزماً بالقوانين والقواعد الدولية المنظمة لذلك.