أثر النساء على ماركيز

فاطمة عطفة (أبوظبي)
قبل أن يبدأ غابرييل غارسيا ماركيز بالحديث عن سيرته الحافلة بالأحداث والرحلات والذكريات، يقول في مستهل كتابه «عشتُ لأروي»: إن الحياة ليست ما يعيشه أحدنا، وإنما هي ما يتذكره، وكيف يتذكره ليرويه». وهذا يعني أن الإبداع الروائي ليس سرد ذكريات، مهما كانت غنية ومشوقة، ولكنه طريقة لسرد تلك الذكريات وروايتها بشكل فني وجمالي ممتع. وهذا ما يؤكده في الجزء الأول من سيرة حياته هذه. إنه روائي معلم بامتياز، ولا شك أن كل صحافي وكل كاتب يجد متعة خاصة وفائدة كبيرة من طريقته في إتقان الحديث وسحره الروائي، سواء كان يتحدث عن أشياء بسيطة يواجهها كل طالب من بيئة ريفية فقيرة، أو كان يروي عن كارثة اجتماعية أو حياة دكتاتور في أميركا اللاتينية أو يصور مآسي عمال مزارع الموز في بلاده والمذبحة الفظيعة التي بلغ عدد ضحاياها ثلاثة آلاف رجل.
يقول ماركيز في مطلع كتابه: «طلبت مني أمي أن أرافقها من أجل بيع البيت». وهو البيت الذي ولد فيه، بيت جده في مدينة آراكاتاكا. ثم يخبرنا كيف جاءت من قريتهم النائية إلى مدينة «بارانكيّا» حيث يعيش، ولا تعرف كيف ستجده، لكنهم دلوها على مكتبة «موندو» والمقاهي المجاورة حيث يلتقي بأصدقائه الكتاب، وقد حذرها الدليل قائلا: «كوني متيقظة، لأنهم مجانين». شقت طريقها بين الكتب المعروضة وقالت: «أنا أمك»، ثم لامته بعد ذلك على إهماله ومظهره البائس.
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هذا الجزء الأول من المذكرات يكشف أهمية وجود الجد والجدة في الأسرة وإشرافهما على تربية الأحفاد، كما يثني على أهمية دور المرأة في التربية، يقول: «أظن أني مدين، بجوهر طريقتي في الحياة والتفكير، لنساء الأسرة ونساء الخدمة الكثيرات اللواتي رعين طفولتي»، كما نرى أنه استفاد من كل تجاربه في المدرسة والحياة وإدمانه القراءة، إضافة إلى فنون المسرح والخطابة والرقص والغناء.
إن كتاب «عشت لأروي» غني جدا، وفي كل صفحة معلومة تستحق التنويه، ويقع في 318 صفحة من القياس المتوسط، وهو من ترجمة صالح علماني، ومنشورات «دار البلد»- دمشق 2003.