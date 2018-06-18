«‫كهرباء الشارقة» تدرس تطبيق أنظمة التبريد المركزية

الشارقة (الاتحاد)
أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة بدأت دراسة تطبيق الأنظمة المركزية في المباني والمنشآت في المناطق الجديدة في مختلف أنحاء مدينة الشارقة، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة من المواطنين للعمل في هذا المجال، حيث تسهم أنظمة التبريد المركزية للمناطق في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%.جاء ذلك خلال استقبال راشد الليم لوفد من شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول) برئاسة أديب مبدر الرئيس ومحمد صالح ألحميري مدير عام شركة أكواكول ميترينج بالمقر الرئيسي للهيئة وبحث معهما سبل التعاون في تنفيذ دراسات فنية واقتصادية لتنفيذ مشروعات للتبريد المركزي لعدد من المناطق في الشارقة.
وأوضح الليم أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تسعى بصورة حثيثة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات عملها بما يرسي دعائم التنمية المستدامة في مدينة الترشيد الشارقة، من خلال نشر وتغطية المناطق بأنظمة تبريد متقدمة، الأمر الذي يسهم بفاعلية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 30% في الشارقة وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة إلى الاستدامة البيئية والتحول بالمدينة لتصبح نموذجا عالميا في ترشيد الاستهلاك والاستدامة.
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وأضافت أن الهيئة ستعمل على إعداد برامج توعية ضمن حملة ترشيد الاستهلاك التي أطلقتها، بضرورة نشر الثقافة والوعي بفوائد أنظمة التبريد المركزية للمناطق بين مختلف فئات المجتمع.
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وأوضح محمد صالح ألحميري مدير عام شركة أكواكول ميترينج أن البدء في الدراسات المستفيضة في المناطق والإعداد المسبق لتطبيق أنظمة التبريد للمناطق سيساهم في تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات العالمية ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تخفيض الاستهلاك والانبعاثات الكربونية.