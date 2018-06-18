«‫كهرباء الشارقة» تدرس تطبيق أنظمة التبريد المركزية

الشارقة (الاتحاد)

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة بدأت دراسة تطبيق الأنظمة المركزية في المباني والمنشآت في المناطق الجديدة في مختلف أنحاء مدينة الشارقة، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة من المواطنين للعمل في هذا المجال، حيث تسهم أنظمة التبريد المركزية للمناطق في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%.جاء ذلك خلال استقبال راشد الليم لوفد من شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول) برئاسة أديب مبدر الرئيس ومحمد صالح ألحميري مدير عام شركة أكواكول ميترينج بالمقر الرئيسي للهيئة وبحث معهما سبل التعاون في تنفيذ دراسات فنية واقتصادية لتنفيذ مشروعات للتبريد المركزي لعدد من المناطق في الشارقة.‬

وأوضح الليم أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تسعى بصورة حثيثة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات عملها بما يرسي دعائم التنمية المستدامة في مدينة الترشيد الشارقة، من خلال نشر وتغطية المناطق بأنظمة تبريد متقدمة، الأمر الذي يسهم بفاعلية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 30% في الشارقة وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة إلى الاستدامة البيئية والتحول بالمدينة لتصبح نموذجا عالميا في ترشيد الاستهلاك والاستدامة.‬

وأكدت المهندسة مي الليم من كهرباء الشارقة أن الطلب في الآونة الأخيرة زاد على أنظمة تبريد المناطق التي تعتبر أحد أهم العوامل الأساسية لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، وأشارت إلى أن الدراسات التي ستنفذها الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية ستتضمن عددا من المحاور تشمل أفضل الحوافز لتطوير أنظمة طاقة المناطق الجديدة ودقة وكفاءة التصميم، الأمر الذي يضمن الأداء الأمثل في خفض التكاليف والعمليات التشغيلية واستخدام المياه المعالجة كحل بديل للمياه الصالحة للشرب في تحسين كفاءة تبريد المناطق.‬

وأضافت أن الهيئة ستعمل على إعداد برامج توعية ضمن حملة ترشيد الاستهلاك التي أطلقتها، بضرورة نشر الثقافة والوعي بفوائد أنظمة التبريد المركزية للمناطق بين مختلف فئات المجتمع.‬

من جانبه، أكد أديب مبدر الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول) استعداد الشركة للتعاون الكامل في تنفيذ أحدث الدراسات وإعداد الكوادر المتخصصة في مجالات التبريد المركزي وأشاد ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة التي تنفذها الهيئة سواء الفنية أو التوعوية.‬

وأوضح محمد صالح ألحميري مدير عام شركة أكواكول ميترينج أن البدء في الدراسات المستفيضة في المناطق والإعداد المسبق لتطبيق أنظمة التبريد للمناطق سيساهم في تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات العالمية ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تخفيض الاستهلاك والانبعاثات الكربونية.‬