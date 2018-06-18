أبوظبي(الاتحاد)

طورت الهيئة الاتحادية للضرائب خدماتها الإلكترونية بإدخال خيارات جديدة تتيح للخاضع للضريبة الربط بوكالة ضريبية معتمدة يقوم بتخويلها للقيام بعمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الدورية وتنفيذ المعاملات الضريبية نيابة عنه بمتابعة واطلاع الخاضع للضريبة على الإجراءات التي تتم بشكل لحظي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن الخيارات الإلكترونية الجديدة تسهل لكل خاضع للضريبة تخويل شخص أو أشخاص كوكلاء ضريبيين لغايات تمثيله في تعاملاته لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ليقوم الوكلاء بمساعدة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية ذات الصلة مشيرة إلى أن الخاضع للضريبة يمكنه ربط حسابه بوكالة ضريبية مسجلة ومعتمدة من الهيئة بطريقة مبسطة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة: ‏eservices.tax.gov.ae ‬واتباع ‬الخطوات ‬الموضحة ‬لعملية ‬الربط ‬الإلكتروني. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تحرص على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتوفير أكبر قدر من المرونة والتسهيل لتمكين قطاعات الأعمال من تطبيق النظام الضريبي بكفاءة وسهولة دون أي تأثير على أنشطتهم مشيراً سعادته إلى أن «الوكيل الضريبي» المسجل لدى الهيئة يوكل عن أي شخص طبيعي أو اعتباري بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية.

وأضاف أن الهيئة قامت بإعداد وطرح عدد كبير من الأدلة الإرشادية والملخصات التعريفية شملت كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية المحلية موضحاَ سعادته أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين الحاصلين على الموافقة من الهيئة بلغ أكثر من 80 ‬وكيلاً ‬ضريبياً ‬حيث ‬تم ‬اعتمادهم ‬بعد ‬استيفائهم ‬للمعايير ‬الفنية ‬والشروط ‬والمؤهلات ‬المطلوبة ‬واجتيازهم ‬الاختبارات ‬التي ‬أعدتها ‬الهيئة ‬للتأكد ‬من ‬كفاءاتهم ‬وتوافر ‬كافة ‬المعايير ‬المهنية ‬التي ‬تؤهلهم ‬للقيام ‬بمهام ‬مهنة «‬الوكيل ‬الضريبي» ‬التي ‬تم ‬استحداثها ‬لمساعدة ‬قطاعات ‬الأعمال ‬على ‬الامتثال ‬لالتزاماتهم ‬الضريبية.

وأكد أن الهيئة وضعت آليات إلكترونية متطورة وفق أحدث المواصفات العالمية ووفرت كوادر بشرية مؤهلة لتسهيل الإجراءات للخاضعين للضريبة وللوكلاء والوكالات الضريبية للتسجيل لديها.

وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً إرشاديا محدثاً حول التسجيل لضريبة القيمة المضافة وتعديل التسجيل وإلغاءه تضمن تعريفاً بالآليات المبسطة المطورة لربط مستخدم الخدمة الإلكترونية بحساب الخاضع للضريبة يوضح أن المسجل للضريبة بإمكانه ربط مستخدمي الخدمة الإلكترونية الذين بإمكانهم الدخول إلى حساب الخاضع للضريبة باتباع 4 خطوات من خلال «شاشة الخاضع للضريبة» بالضغط على تعيين وكالة ضريبية جديدة/‏ إضافة مستخدم جديد ثم إدخال عنوان البريد الإلكتروني لمستخدم الخدمة الإلكترونية المسجل بالفعل لدى الهيئة ثم يقوم المسجل بالضغط على خيار «بحث» للتحقق من عنوان البريد الإلكتروني وبعد هذا التحقق يقوم في الخطوة الرابعة بالضغط على خيار «ربط» لربط مستخدم الخدمة الإلكترونية بحساب الخاضع للضريبة.