«مالية عجمان» تعرف بنظام التخطيط المالي الذكي

عجمان (وام)
اختتمت دائرة المالية في عجمان عددا من ورش العمل الخاصة بنظام «التخطيط المالي الذكي» والتي هدفت إلى إطلاع المستخدمين الرئيسين والشركاء على النظام وآلية إعداد الخطط المالية والموازنات حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية كافة في الإمارة.
وتناولت الورش التدريبية -التي استمرت أسبوعين- محاور مختلفة أهمها شرح آلية إعداد الخطة المالية والموازنة السنوية في ضوء استخدام نظام التخطيط المالي الذكي وذلك مع اقتراب مرحلة التطبيق واختبار وقبول الشركاء لنماذج وآلية استخدام النظام والتي راعت كل متطلبات الجهات الحكومية. وأكد عبد الله الجناحي مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة أنه تم خلال الورش تدريب موظفي الدوائر الحكومية وتمكينهم من استخدام النظام وذلك لإعداد الخطة المالية متوسطة المدى للسنوات 2019-2020-2021 وموازنة السنة المالية 2019 لجميع الدوائر الحكومية.
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