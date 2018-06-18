«مالية عجمان» تعرف بنظام التخطيط المالي الذكي

عجمان (وام)

اختتمت دائرة المالية في عجمان عددا من ورش العمل الخاصة بنظام «التخطيط المالي الذكي» والتي هدفت إلى إطلاع المستخدمين الرئيسين والشركاء على النظام وآلية إعداد الخطط المالية والموازنات حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية كافة في الإمارة.

وتناولت الورش التدريبية -التي استمرت أسبوعين- محاور مختلفة أهمها شرح آلية إعداد الخطة المالية والموازنة السنوية في ضوء استخدام نظام التخطيط المالي الذكي وذلك مع اقتراب مرحلة التطبيق واختبار وقبول الشركاء لنماذج وآلية استخدام النظام والتي راعت كل متطلبات الجهات الحكومية. وأكد عبد الله الجناحي مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة أنه تم خلال الورش تدريب موظفي الدوائر الحكومية وتمكينهم من استخدام النظام وذلك لإعداد الخطة المالية متوسطة المدى للسنوات 2019-2020-2021 وموازنة السنة المالية 2019 لجميع الدوائر الحكومية.

وأوضح أن الهدف من تنظيم الورش هو شرح الإجراءات وإطلاع الشركاء على النظام وآلية إعداد الخطط المالية والموازنة السنوية في ضوء استخدام نظام التخطيط المالي الذكي الذي يدعم الاستدامة المالية ويحقق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية بجانب المساهمة في رفع كفاءة التخطيط المالي وتسريع عملية إعداد وتنفيذ الموازنة في الجهات والدوائر الحكومية في عجمان الأمر الذي يمكنها من اتخاذ القرارات وإدارة الموازنة بكفاءة وفعالية بالاعتماد على أدوات قياس لحظية مبنية على أفضل الممارسات في هذا المجال.