«أكسفورد للأعمال» تطلق تقرير «الشارقة 2018»

الشارقة (وام)

تعقد «مجموعة أكسفورد للأعمال» يوم 24 من يونيو الجاري، في فندق شيراتون الشارقة، حلقة نقاش حول خطط إمارة الشارقة الهادفة لتطبيق نموذج اقتصادي قائم على التنمية المتوازنة تحت شعار «تشكيل بيئة النمو الاقتصادي المستدام»، تسعى من خلالها إلى استكشاف السياسات التي تنتهجها الإمارة لضمان شمولية رؤيتها التنموية وتركيزها على مختلف فئات الناس.

وستطلق المجموعة بالشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» -خلال الحلقة- تقرير «الشارقة 2018» الذي يتضمن أحدث التحليلات عن اقتصاد الإمارة، ويأتي تتويجاً لبحث ميداني استغرق أكثر من 12 شهراً قام به فريق من المحللين في المجموعة، ويعمل على تقييم الاتجاهات والتطورات التي تشهدها الإمارة، ويشمل ذلك اقتصادها الإجمالي وبنيتها التحتية وخدماتها المصرفية وغيرها.

ويتضمن تقرير «الشارقة 2018» مشاركة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعدد من الشخصيات البارزة، إضافة إلى دليل مفصل للمستثمرين وفق القطاعات.

وتشهد جلسة النقاش مشاركة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة، ونجلاء المدفع الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة».. إلى جانب عدد آخر من الشخصيات الريادية.