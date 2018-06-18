«بوابة المقطع» تعزز خدمات وإجراءات التجارة البحرية لأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة موانئ أبوظبي، أن بوابة المقطع «نظام إلكتروني لربط الموانئ»، تمثل مشروعاً فريداً يعزز خدمات وإجراءات التجارة البحرية لإمارة أبوظبي وتبادل المعلومات من خلال واجهة موحدة تربط العديد من العملاء، بمن فيهم وكلاء الشحن والتجار ومناولو الشحنات وغيرهم من الجهات ذات الصلة محلياً ودولياً.

وأضافت الشركة في تقرير الأداء للنصف الأول من العام: يحصل العملاء على كافة الخدمات المتاحة عبر الشراكات الجديدة التي أبرمتها موانئ أبوظبي مع كبرى شركات الشحن ومناولة الحاويات العالمية، عبر النافذة الموحدة للخدمات.

وأطلقت بوابة المقطع خلال الفترة الماضية من العام الجاري، أول مختبر ابتكار رقمي للموانئ في خطوة تلقي الضوء على حرص موانئ أبوظبي على الابتكار، ويتيح هذا المختبر منصة لتطوير الحلول المبتكرة والتطبيقات التكنولوجية لتلبية احتياجات التجارة البحرية وقطاع الموانئ.

كما أطلقت خلال 2018، التطبيق الهاتفي «مساحة» الذي يقدم لعملاء مدينة خليفة الصناعية خدمات متنوعة من بينها شهادات عدم ممانعة، واستفسارات أو طلبات الرسائل التي يتم عرضها عبر شاشات الأجهزة المحمولة، وبالإضافة إلى ذلك، يسمح التطبيق للمستخدمين بمتابعة طلباتهم من أي مكان والحصول على التحديثات في كل وقت، وبوسعهم أيضاً تحديد مواقع مشاريعهم والإبحار في العديد من الخدمات.