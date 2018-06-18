55 مليار درهم قيمة أكبر 10 مشروعات عقارية قيد التنفيذ في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

بلغت القيمة الإجمالية لأكبر 10 مشروعات قيد التنفيذ بالقطاع العقاري في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي 55 مليار درهم «15 مليار دولار»، تنوعت بين الإسكان المتوسط، والفاخر، ومراكز التسوق، فضلاً عن تطور المنشآت الصحية، وفق بيانات شبكة «بي إن سي» المتخصصة في الاستشارات العقارية وتتبع إنجاز المشروعات بأسواق الشرق الأوسط.

وفي أبوظبي، جاء مشروع «ريم مول» في الصدارة ضمن أكبر عشرة مشروعات بالإمارة بتكلفة 4.4 مليار درهم، يليه مستشفى العين «4.4 مليار درهم»، ثم المرحلة الأولى من مشروع «الفايضة» لإسكان المواطنين «4 مليارات درهم»، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية «4 مليارات درهم»، يليه أبوظبي مول جزيرة الماريا «3.67 مليار درهم»، وارنر برازر «3.67 مليار درهم»، ثم المرحلة الرابعة في إسكان العاملين في الرويس «2.56 مليار درهم»، ثم مشروع الدار واتر إيدج «2.2 مليار درهم»، فيما حل عاشراً المرحلة الرابعة من مشروع «هيدرا» في مدينة الشهامة.

عجمان مارينا

ووفق البيانات التي حصلت علها «الاتحاد» تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع «عجمان مارينا» نحو 11.1 مليار درهم، «3 مليارات دولار»، وتم تصميم المشروع ليصبح أكبر مشروع متعدد الاستخدامات «مكاتب -فنادق -سكني -تجاري»، ويقع المشروع في مدينة عجمان بالقرب من فندق كمبينسكي على مساحة 240000 متر مربع، وسيضم مرسى عجمان الأبراج السكنية والفنادق ونادي اليخوت والمرافق التعليمية والمطاعم والمحلات التجارية.