صدامات في كشمير بعد مقتل 3 مسلحين

سريناجار، الهند (أ ف ب)

اشتبك الآلاف من المتظاهرين مع قوات حكومية في كشمير الهندية أمس عقب مقتل ثلاثة من قادة المتمردين في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن، حسبما أفادت الشرطة وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة. وحاصر الجنود وقوات شرطة مكافحة التمرد الخاصة أحد الأحياء في بلدة سوبور، 45 كلم شمال غرب مدينة سريناجار، بعدما وردت «معلومات محددة» تفيد بوجود بضعة مسلحين تحصنوا في منزل، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار.

وأفاد بيان للشرطة أن «ثلاثة مسلحين من مجموعة عسكر طيبة قتلوا خلال المواجهة،» مضيفا أنه عثر على ثلاث بنادق هجومية آلية في موقع المواجهات.

وفيما انتشرت الأنباء عن سقوط القتلى، اندلعت مواجهات بين السكان وقوات الحكومة في عدة مناطق من كشمير.

وأصيب ثلاثة متظاهرين بجروح في منطقة بانديبور الشمالية، التي ينتمي إليها أحد المسلحين الذين قتلوا، عندما فتح الجنود النار على مئات السكان الغاضبين الذي خرجوا لرشق الحجارة على موكبهم.

وفي جنوب وادي كشمير، اشتبك الآلاف مع الشرطة التي أطلقت النارفي الهواء، واستخدموا الغاز و لتفريق الحشود.