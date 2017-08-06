روحاني: سنرد على أي انتهاك للاتفاق النووي

طهران (أ ف ب)

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة أمس، من أن بلاده سترد بالشكل «المناسب» على أي انتهاك للاتفاق النووي، وذلك خلال أدائه اليمين الدستورية أمس أمام مجلس الشورى على وقع انتقادات لحلفائه الإصلاحيين.

وقبل أدائه اليمين، استقبل روحاني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، داعياً إلى بذل جهد أكبر للمحافظة على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والدول الكبرى في 2015 بعد عقوبات أميركية جديدة على طهران. وقال في خطاب تنصيبه إن «إيران لن تكون المبادرة إلى انتهاك الاتفاق النووي.. لكنها لن تبقى أيضاً صامتة إذا لم تف واشنطن بالتزاماتها». وأضاف أن «إيران سترد على العقوبات بتدابير ملائمة ومتبادلة».