ثروة أميركا تتجاوز 100 تريليون دولار

حسونة الطيب (أبوظبي)

تجاوزت ثروة أميركا حاجز 100 تريليون دولار للمرة الأولى مستهل هذا العام، حيث عوَّض ارتفاع أسعار المنازل، الضربة التي تعرضت لها أصول الأسر جراء ضعف سوق الأسهم خلال الربع الأول.

وارتفع صافي قيمة الأسر، قيمة كافة الأصول مثل الأسهم والعقارات، باستثناء مستحقات تتضمن، الرهن العقاري وديون بطاقات الائتمان، بنسبة قدرها 1%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتقدر هذه الزيادة، بأكثر من تريليون دولار، إلى رقم قياسي وصل إلى 100.768 تريليون دولار، وفقاً لتقرير نشره الاتحادي الفيدرالي، نهاية الأسبوع الأول من يونيو.

ولا يزال هذا الارتفاع في الثروة، أقل إلى حد كبير من الزيادة التي شهدها قطاع الأسر الأميركي بنحو 2.5 تريليون في الربع الأخير من العام الماضي.