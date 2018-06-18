فنادق الأربع نجوم بأبوظبي تسجل أعلى معدل إشغال خلال 4 أشهر

رشا طبيله (أبوظبي)
سجلت المنشآت الفندقية من فئة الأربع نجوم أعلى معدلات إشغال من الفنادق ذات فئة النجوم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بواقع 81%، حيث استقبلت 552 ألف نزيل مقارنة مع 493 ألف نزيل في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن معدل سعر الغرفة في فنادق الأربع نجوم بلغ 249 درهما، ويحل السوق المحلي قائمة نزلاء هذه الفئة من الفنادق، يليها السوق الصيني ثم الهندي ثم البريطاني.
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وحقق السوق المحلي المرتبة الأولى في نزلاء الشقق الفندقية من فئة ديلوكس يليه الهندي ثم الأميركي ثم البريطاني.
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وبلغ معدل الإشغال في الفنادق بين الفئات الأولى حتى الثالثة 75% في الإشغال، في حين بلغ معدل سعر الغرفة 203 دراهم لليلة، في وقت استقبلت 278 ألف نزيل، وحل السوق المحلي في المرتبة الأولى في حصته من إجمالي النزلاء يليه السوق الهندي ثم الفلبيني يليه المصري.
وتضم إمارة أبوظبي 45 فندقا من فئة الخمس نجوم بعدد 12744 غرفة، و38 فندقا من فئة الأربع نجوم بسعة 8182 غرفة، و33 فندقا من فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم بسعة 4583، أما الشقق الفندقية فتضم 46 منشأة بسعة 5727 وحدة.