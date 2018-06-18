فنادق الأربع نجوم بأبوظبي تسجل أعلى معدل إشغال خلال 4 أشهر

رشا طبيله (أبوظبي)

سجلت المنشآت الفندقية من فئة الأربع نجوم أعلى معدلات إشغال من الفنادق ذات فئة النجوم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بواقع 81%، حيث استقبلت 552 ألف نزيل مقارنة مع 493 ألف نزيل في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن معدل سعر الغرفة في فنادق الأربع نجوم بلغ 249 درهما، ويحل السوق المحلي قائمة نزلاء هذه الفئة من الفنادق، يليها السوق الصيني ثم الهندي ثم البريطاني.

وفيما يتعلق بالشقق الفندقية، سجلت الشقق الفندقية من فئة «ديلوكس» أعلى إشغال في جميع الفئات بواقع 86% حيث استقبلت 75 ألف نزيل، تليها الشقق من فئتي سوبيرير التي سجلت 77% في الإشغال حيث استقبلت 47 ألف نزيل، وفئة «ستاندرد» بواقع 77% في الإشغال واستقبلت 20 ألف نزيل، وبلغ معدل سعر الغرفة في فئة الديلوكس 318 درهما، وفئة «سوبيرير» 221 درهما، وفئة ستاندرد 187 درهما.

وحقق السوق المحلي المرتبة الأولى في نزلاء الشقق الفندقية من فئة ديلوكس يليه الهندي ثم الأميركي ثم البريطاني.

وسجلت فنادق الخمس نجوم 75% في الإشغال في 4 أشهر، واستقبلت 753 ألف نزيل مقارنة مع 673 ألف نزيل بنمو، وبلغ معدل سعر الغرفة في تلك الفئة 542 درهما لليلة، وأيضا يحل السوق المحلي بالمرتبة الأولى في حصة النزلاء يليه السوق الصيني ثم البريطاني يليه الألماني.

وبلغ معدل الإشغال في الفنادق بين الفئات الأولى حتى الثالثة 75% في الإشغال، في حين بلغ معدل سعر الغرفة 203 دراهم لليلة، في وقت استقبلت 278 ألف نزيل، وحل السوق المحلي في المرتبة الأولى في حصته من إجمالي النزلاء يليه السوق الهندي ثم الفلبيني يليه المصري.

وتضم إمارة أبوظبي 45 فندقا من فئة الخمس نجوم بعدد 12744 غرفة، و38 فندقا من فئة الأربع نجوم بسعة 8182 غرفة، و33 فندقا من فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم بسعة 4583، أما الشقق الفندقية فتضم 46 منشأة بسعة 5727 وحدة.