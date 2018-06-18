أثينا وسكوبيي توقعان اتفاقاً تاريخياً لتغيير اسم «مقدونيا»



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 بساراديس (اليونان) (أ ف ب) طوت أثينا وسكوبيي، أمس، خلافاً استمر 27 عاماً بتوقيع وزيري الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، والمقدوني نيكولا ديميتروف، أمس اتفاقاً تاريخياً يقضي بتغيير اسم «جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة» إلى «مقدونيا الشمالية»، ما يفتح أمامها المجال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي. وشاركت جهات راعية للاتفاق في الحفل الذي أقيم على ضفاف بحيرة بريسبس الحدودية، بينها رئيسا الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس والمقدوني زوران زايف إضافة إلى مفاوض الأمم المتحدة ماثيو نيميتز ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وقال تسيبراس «نقوم في هذا اليوم بواجبنا الوطني... خطوة تاريخية لختم جراح الماضي، فتح الطريق إلى التنسيق بين بلدينا، البلقان وكل أوروبا». ومن المفترض أن يسمح هذا الاتفاق الذي يدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر مبدئياً، برفع الحظر اليوناني عن انضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ومن الجانب المقدوني، يجب أن يصادق عليه البرلمان وينال الموافقة عبر استفتاء وأن يسجّل رسمياً عبر مراجعة دستورية. وبعدها، يفترض أن يقرّه البرلمان اليوناني.