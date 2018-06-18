اعتقال امرأة بشبهة الإرهاب تسببت بإصابتين في فرنسا



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 باريس، سيدني (وكالات) كشف القضاء الفرنسي، أمس، عن توقيف امرأة في بلدة سيين سور مير جنوب فرنسا بعد أن أصابت شخصين بجروح بمشرط في متجر وهي تردد «الله أكبر». وأوضح النائب العام في مدينة تولون برنار مارشال أن شخصاً أصيب في الصدر وأودع المستشفى، كما أصيبت موظفة بالمتجر بجروح طفيفة. وأضاف «يبدو أنها حادثة معزولة لشخص يعاني اضطرابات نفسية»، لكنه تابع قائلاً «هذا لا يعني أنها ليست متطرفة.. هناك قرينة محاولة اغتيال وتمجيد جريمة ذات طابع إرهابي». وشرعت السلطات في تفتيش منزل المعتدية التي لم يعلن عن اسمها، خصوصا لمعرفة «ما إذا كانت لديها صلات بتنظيم «داعش» الإرهابي وفق المصدر ذاته الذي أضاف «لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الوقائع إرهابية لكنها في كل حال رهيبة».