مجلس الأمن يقر بالاجماع عقوبات مشددة على كوريا الشمالية

مانيلا، نيويورك (وكالات)

أصدر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الخمسة عشر أمس قرارا يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية من شأنها حرمانها من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار. وهذه الرزمة الجديدة من العقوبات التي تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري هي الأولى التي تفرض على بيونج يانج بمبادرة من الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة. وتظهر أيضا تبدلا ملحوظا في موقف الصين التي تعتبر الداعم الرئيسي لكوريا الشمالية. وهذه العقوبات يمكن أن تخفض بمقدار الثلث عائدات الصادرات السنوية للدولة الأسيوية البالغة ثلاثة مليارات دولار وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونج يانج على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو. ويحظر أيضا على الدول زيادة الأعداد الحالية من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج كما يحظر أي مشروعات مشتركة معها وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية. ويضيف القرار الذي أقر بالإجماع تسعة أفراد وأربعة كيانات إلى القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة مما يجعلهم عرضة لتجميد الأرصدة على مستوى العالم وحظر السفر.

وكان وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا قد عبروا أمس عن قلقهم البالغ إزاء تزايد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية نتيجة اختبار كوريا الشمالية لصواريخ طويلة المدى قائلين إنها «تهدد بشدة» السلم والأمن في العالم. وبلهجة أشد قوة من لهجتها السابقة، طالبت رابطة دول جنوب شرق آسيا كوريا الشمالية بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامجها النووي، والإسهام بشكل إيجابي في السلام بالمنطقة.

وصدر البيان منفصلا عن بيان رابطة آسيان الذي يعلن في ختام اجتماع وزراء الخارجية. وعقب اجتماع وزراء الخارجية، ينعقد المنتدى الإقليمي السنوي لآسيان غدا الاثنين ويشارك فيه 27 وزير خارجية دول، منها روسيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية، لبحث قضايا الأمن الآسيوية.

وقال الوزراء المجتمعون في مانيلا «نطالب بقوة كوريا الشمالية بصفتها مشاركا في منتدى آسيان الإقليمي بالإسهام في تحقيق رؤية المنتدى للحفاظ على منطقة آسيا والمحيط الهادي كمنطقة سلام دائم واستقرار وصداقة ورفاهية».