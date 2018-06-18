أميركا وكوريا الجنوبية تتجهان لتعليق المناورات العسكرية قريباً

عواصم (وكالات)

كشفت مصادر حكومية، أمس، عن أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تعتزمان إعلان تعليق مناورات عسكرية كبرى هذا الأسبوع، شرط استئنافها إذا لم تفِ كوريا الشمالية بتعهدها نزع السلاح النووي. ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن مصدر بحكومة سيؤول، لم تكشف عن اسمه، قوله إن التعليق سيؤثر على الأرجح على المناورات المشتركة الكبرى فحسب، دون التأثير على التدريبات العسكرية الروتينية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تعهد بعد لقائه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في سنغافورة الأسبوع الماضي، بإنهاء المناورات العسكرية. وذكرت وكالة «يونهاب»، أن مسؤولين من كوريا الجنوبية طلبوا من نظرائهم في كوريا الشمالية خلال محادثات عسكرية بين الكوريتين، إبعاد المدفعية لمسافة تتراوح بين 30 و40 كيلومتراً عن خط ترسيم الحدود العسكري الذي يفصل الدولتين. من جهتها، نقلت وكالة «تاس» الروسية عن وزير الخارجية الياباني تارو كونو قوله، إن أميركا اشترطت على كوريا الشمالية تنفيذ 47 مطلباً، من بينها نزع سلاحها النووي بالكامل، لرفع العقوبات عنها، وأضاف «لقد تم تقديم 47 مطلباً، وإذا لم تقم بيونج يانج بتنفيذ جميع هذه المطالب أثناء نزع سلاحها النووي بالكامل، فلن يتم رفع العقوبات عن كاهل كوريا الشمالية». وشكا ترامب، ما شهده من قلة تقدير داخل بلاده للقمة التي عقدها مع أون. وكتب في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أن اتفاق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية قوبل بإشادة واحتفاء في كل مكان في آسيا، وأضاف أن الكثيرين في الولايات المتحدة فضَّلوا في المقابل أن يروه يفشل على أن يتمنوا له النجاح. وأضاف قائلاً: «إن اتفاقه مع كيم أنقذ على الأرجح حياة ملايين الناس، لقد حققنا الكثير من أجل السلام في العالم، وسيتحقق المزيد في الجولات النهائية للمفاوضات».