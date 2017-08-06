الاحتلال يعثر على طائرة من دون طيار انطلقت من غزة



تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017 غزة (وام) ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أمس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت على طائرة من دون طيار دخلت أجواء قطاع غزة، وسقطت بالأراضي الإسرائيلية. وبحسب موقع «مبزاك لايف» العبري، فإن قوة عسكرية إسرائيلية وصلت للمكان ونقلت الطائرة للفحص. يذكر أن كتائب «القسام» كشفت في مطلع العام الحالي أن مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في ديسمبر الماضي، أنجز مع فريق التصنيع نحو 30 طائرة من دون طيار قبل حرب إسرائيل على قطاع غزة 2008. واغتيل الزواري، في ديسمبر الماضي أمام منزله في صفاقس التونسية، بطلقات نارية.