مقتل شرطي أردني برصاص مطلوب جنائي

عمان (وكالات)

لقي رجل أمن أردني مصرعه، صباح أمس، في مدينة معان جنوب الأردن، بعد أن فتح مطلوب على ذمة قضايا جرمية مختلفة، النار على دورية أمنية وسط المدينة.

وقال مصدر أمني، إن شخصاً مطلوباً من ذوي السوابق، أطلق النار على مركبة كان يستقلها شخصان من الأمن العام، أحدهما رقيب والآخر موظف مدني في مدينة معان. وأسفرت الأعيرة النارية عن إصابة الشخصين في مناطق مختلفة من جسمهما، وجرى إسعافهما على الفور للمستشفى وما لبث أحدهما برتبه رقيب أن فارق الحياه متأثراً بجراحه. وأكد المصدر، أنه تمت مباشرة التحقيقات في الحادثة، وقال إن البحث جارٍ عن مطلق النار.