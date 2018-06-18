مؤشر بورصة إيران ينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية

طهران (وكالات)
أنهت بورصة طهران تعاملاتها عند أعلى مستوى لها تاريخيا منذ افتتاحها عام 1967 وسط أجواء من المخاوف بشأن أزمة اقتصادية ضخمة. وتجاوز المؤشر للمرة الأولى 100 ألف نقطة لينهي التعاملات عند مستوى قياسي بلغ 102452,4 نقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,33 بالمئة في منحى تصاعدي مستمر منذ إعلان واشنطن في 8 مايو انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015، والتهديد بإعادة فرض كافة العقوبات الأميركية، وهو ما انعكس في دفع العديد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا عادوا إلى إيران منذ 2016، إلى المغادرة.
وعزا العديد من المصادر الإيرانية ارتفاع مؤشر البورصة إلى أنها تعتبر ملاذاً من التضخم وارتفاع الأسعار الناجم عن تراجع قيمة العملة المحلية في سوق الصرف. ويعكس هروب المستثمرين إلى البورصة وفي أسهم محلية، القلق الكبير لدى المتداولين من ارتفاع مخاطر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وما سيخلفه من عقوبات على قطاعات اقتصادية عدة، وصفقات تقدر بمئات المليارات باتت مهددة بالإلغاء أو توقف التمويل الكامل، وبالتالي ينكفئ المستثمرون الإيرانيون داخل بلادهم في استثمارات محددة النطاق. وخسر الريال في ثمانية اشهر أكثر من 45 بالمئة من قيمته مقارنة مع الدولار.
|
وأضاف الموقعون ومن بينهم أحمد منتظري، ونجل المعارض البارز مهدي كروبي، وعيسى سحر خيز، وعلا محسين كرباسشي، وحسين كروبي وعبدالعلي بازرغان، وجميله كديور، ورضا عليخاني وصديقه وسمقي، وعلي كشتغر«نحتاج الآن إلى قرار جاد ومسؤول لتغيير السياسيات وأهم هذه السياسات التي نطالب بتغييرها هي التوتر الموجود بين الولايات المتحدة، وإيران». وتوقعوا أن ترحب إدارة ترامب بالتفاوض المباشر مع الحكومة الإيرانية.
|