العاهل الأردني يلتقي عباس في رام الله غداً

رام الله (أ ف ب)

أكد مسؤولون فلسطينيون لـ«فرانس برس» أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيزور الأراضي الفلسطينية غداً الاثنين ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال القيادي في حركة فتح محمد اشتية لوكالة فرانس برس «نعم العاهل الأردني الملك عبد الله سيزور رام الله ويبحث مع الرئيس محمود عباس الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لعملية السلام».

وذكر مسؤول فلسطيني عالي المســـتوى لوكــالة فرانس برس في وقت سابق، أن لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس أبو مازن سيستغرق ثلاثاً إلى أربع ساعات.

وتأتي زيارة العاهل الأردني عقب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى الشهر الماضي، إثر نصب إسرائيل بوابات لكشف المعادن وكاميرات مراقبة عند مداخله في القدس الشرقية المحتلة، والتطورات اللاحقة ومنها مقتل أردنيين برصاص حارس أمني في السفارة الإسرائيلية في الأردن، وما نجم عنها من توترات بين الأردن وإسرائيل.

وهذه هي الزيارة الخامسة للعاهل الأردني إلى الأراضي الفلسطينية، وتعود آخر زيارة له إلى عام 2012، حيث التقى عباس في رام الله.