الإمارات تدعم تمديد الرئيس الأفغاني الهدنة مع «طالبان»

أبوظبي، كابول (وام ووكالات)

رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني عن تمديد فترة وقف إطلاق النار مع حركة «طالبان». وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس «إن الإمارات تدعم إعلان الرئيس الأفغاني الصادر بتمديد وقف إطلاق النار مع طالبان واقتراحه ببدء محادثات سلام».

وأضاف «إن وقف إطلاق النار مع طالبان يمثل خطوة أساسية على سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية»، مشيداً بمبادرة الرئيس الأفغاني، وواصفاً إياها بأنها قرار شجاع من شأنه أن يمهد الطريق لمفاوضات السلام بين الطرفين. وأشار إلى أن الإمارات تثمن مبادرات الرئيس الأفغاني المستمرة لدعم الحلول السياسية والحوار بين الأفغان ونبذ العنف وهو المنهج الصحيح والضروري للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة تقي أفغانستان وشعبها العنف والإرهاب والصراع.

وبالتزامن، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع أمس في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان وأسفر عن سقوط 18 قتيلاً و45 جريحاً. وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.

ودانت مملكة البحرين أيضاً التفجير الإرهابي. وأكدت وزارة الخارجية الوقوف إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحتها الإرهاب، وجددت موقف المملكة الذي يرفض العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية الموجهة للقضاء على هذه الآفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.