موريتانيا: إقبال على المشاركة في الاستفتاء الدستوري

نواكشوط (وكالات)

تزايد الإقبال على مراكز التصويت في الاستفتاء الدستوري بموريتانيا أمس، خاصة في مراكز الاقتراع في العاصمة نواكشوط بعد أن بدا أقل كثافة في ساعات الصباح الأولى. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإنه يحق لحوالي 4.1 مليون موريتاني التصويت في الاستفتاء.

وتنتشر قوات الأمن أمام مراكز الاقتراع لضمان انسيابية الاقتراع وتفادياً لوقوع أي احتجاجات من المعارضة المقاطعة للاستفتاء.

وقال الرئيس محمد ولد عبد العزيز للصحفيين بعدما أدلى بصوته، إن التعديلات ستأتي بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية إلى بلاده، معتبراً أن دعوات المقاطعة صادرة عن «أقلية قليلة من المعارضة الوهمية التي لم يعد لها وجود إلا في شبكات التواصل الاجتماعي».

وفيما يدعو ولد عبد العزيز وأنصاره إلى جانب عدد من الأحزاب المعارضة إلى التصويت بـ«نعم»، يدعو حزب معارض معتدل الناخبين إلى التصويت بـ«لا»، فيما انضمت بقية الأحزاب إلى مجموعات المجتمع المدني في الدعوة إلى مقاطعة التعديلات التي يعتبرونها غير دستورية.